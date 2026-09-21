चाणक्य नीति: इन 4 लोगों को भूलकर भी न बताएं अपनी कमाई, वरना खाली हो सकती है तिजोरी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी बातें बताएं थीं जिनका आज भी लाभ होता है। चाणक्य की एक नीति साफ कहती है कि आपको अपने धन के बारे में या अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी से भी कुछ साझा नहीं करना चाहिए।

अपने मन की पीड़ा को चुपचाप अपने पास रखो और बातों को खुद तक ही सीमित रखो कुछ ऐसा ही ज्ञान चाणक्य अपनी नीतियों में देते हैं। इसी तरह से चाणक्य ने कमाई और पैसे कमाने को लेकर भी कुछ सूत्र बताए हैं और इस बात का वर्णन किया है कि आपको कुछ लोगों से अपनी आय के बारे में कभी कुछ नहीं बताना चाहिए।

अगर आप इनसे अपनी कमाई के बारे में कुछ भी बताते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। आइए जानें ऐसे लोगों के बारे में। द्वेष रखने वाले लोग यह वे लोग होते हैं जो आपके सामने तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से ईर्ष्या करते हैं। मान लीजिए आपने कई सालों तक मेहनत करके धन कमाया और आपने एक अच्छा जीवनयापन करना शुरू कर दिया, तो आप अपनी कमाई ऐसे लोगों को न बताएं जो आपसे जलते रहते हैं।

ऐसे लोग आपकी कमाई पर सवाल उठाते हुए आपको कभी घमंडी, तो कभी भाग्यशाली बताते हुए उस पर नजर लगा सकते हैं जिसका आपकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर हो सकता है और अगर आप बिजनेस में हो तो ग्राहकों के पास जाकर गलत बातें कहेंगे। इससे आपकी कमाई भी पहले की तुलना में कम हो सकती है।

अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति अक्सर ऐसा होता है कि मूर्ख व्यक्ति को सही और गलत की समझ नहीं होती है। उसे गोपनीयता का मतलब भी नहीं पता होता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करके अपनी कमाई उसको बताते हैं तो वह दूसरों के सामने इसे गलत तरीके से भी बता सकता है, जिसका सीधा जीवन में पड़ सकता है और आपकी कमाई पहले की तुलना में कम हो सकती है।

अगर आपका किसी वजह से नुकसान हो गया जैसे बिजनेस में घाटा या नौकरी में उन्नति न होना तो मूर्ख व्यक्ति तुरंत उसे दूसरों के सामने रख सकता है। ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। स्वार्थी व्यक्ति आचार्य चाणक्य बताते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को अपनी कमाई बताते हैं, तो वह इसका हिसाब लगाने लगता है कि आपकी कितनी बचत है और वह इससे कैसे अपना फायदा निकाले।

ऐसा व्यक्ति कभी कर्ज मांगने के नाम पर तो कभी अपनी समस्याएं बताकर किसी न किसी बहाने से आपसे पैसे ले सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको कभी कोई बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। वह हमेशा आपका फायदा उठाने के बारे में ही सोचेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा।