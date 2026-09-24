चाणक्य नीति: घर के मुखिया में नहीं होनी चाहिए ये 3 आदतें, हंसती-खेलती गृहस्थी हो सकती है बर्बाद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य की नीतियों में परिवार, धन, जीवन जीने की कला से जुड़े कई संदेश मिलते हैं। उनकी नीतियों में जो बातें बताई गई हैं वो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं।

उनके अनुसार परिवार की सुख-शांति के लिए कई बातें जिम्मेदार होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर घर के मुखिया के आचरण ठीक न हों , तो उस घर का पतन जल्द ही हो जाता है।

वहीं घर के मुखिया की अच्छी आदतें पूरे परिवार को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। घर के मुखिया की कुछ गलत आदतें धीरे-धीरे आर्थिक ससमस्यों , आपसी तनाव और रिश्तों में दूरी का कारण भी बन सकती हैं। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने ऐसी कौन सी आदतों के बारे में बताया जो पूरे घर को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

फिजूलखर्ची की आदत आचार्य चाणक्य बताते हैं कि घर के मुखिया में फिजूलखर्ची जैसी कोई आदत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में ऐसी कोई भी आदत है, तो वो फिजूलखर्ची में पैसे इतने बर्बाद कर सकता है कि उसे पैसों की तंगी झेलनी पड़ सकती है। घर के मुखिया के कंधों पर पूरे परिवार का भार होता है और अगर वही ऐसी गलती करता है, तो पूरा घर परेशानी में आ सकता है।

चाणक्य नीति में धन को सोच-समझकर ही खर्च करने की बात कही है जिससे आपदा के समय में आपके पास पर्याप्त धन हो। परिवार की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ही खर्च और बचत करना घर के मुखिया की जिम्मेदारी है।

नशे या जुएं की लत अगर घर के मुखिया में ही नशे और जुएं जैसी आदतें हैं तो उसका घर कभी उन्नति नहीं कर सकता है। व्यक्ति की ऐसी आदतों से धन और सेहत दोनों का नुकसान हो सकता है। जुए की लत यानी बिना मेहनत के धन कमाने की चाह व्यक्ति के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है।

इन आदतों की वजह से घर में बिना वजह तनाव बढ़ सकता है और पति-पत्नी ही नहीं बल्कि घर के अन्य सदस्यों के बीच टकराव होने लगते हैं। घर के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वह परिवार के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की कोशिश करे।