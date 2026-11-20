धर्म डेस्क, नई दिल्ली। महाभारत काल में महात्मा विदुर अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जीवन में सफलता पाने के लिए ऐसे रहस्य बताए हैं, जो आज के समय में 'विदुर नीति' के नाम से प्रसिद्ध हैं। विदुर ने अपनी नीति में बताया है कि व्यक्ति को जीवन में अपनी कमजोरी के बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए।

कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम अपनी कमजोरी सामने वाले को बता देते हैं। बाद में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और सामने वाला कमजोरी जानकर फायदा उठा लेता है, जिसकी वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। विदुर नीति में ऐसे चार तरह के लोगों का जिक्र किया गया है, जिन्हें भूलकर भी अपनी गुप्त बातें या कमजोरी नहीं बतानी चाहिए।

इस बात को जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर किन लोगों को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, जिनकी वजह से जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

अधिक बात करने वाले लोग- जिन लोगों को हर समय बिना सोचे-समझे ज्यादा बोलने की आदत होती है, उनके मन में कोई भी राज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। इसलिए अधिक बोलने वाले व्यक्ति को अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसे लोग अनजाने में ही दूसरों के सामने आपकी गुप्त बातें या कमजोरी उजागर कर सकते हैं, जो जीवन में एक बड़ी समस्या बन सकती है।

स्वार्थी लोग- जो लोग स्वार्थी होते हैं, उन्हें भूलकर भी अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। विदुर नीति के अनुसार, इन लोगों को अपनी बात बताने से आपको जीवन में भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे लोग अपना काम पूरा हो जाने तक ही आपके साथ रहते हैं और काम पूरा हो जाने पर दूरी बना लेते हैं।