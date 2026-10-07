हर जगह चाहते हैं इज्जत और तारीफ? जानिए विदुर नीति के वे 5 नियम जो आपको बनाएंगे सबका चहेता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। समाज में इज्जत और तारीफ पाना सभी को पसंद होता है। मगर इन दोनों चीजों को पाना आसान नहीं होता है। बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद भी कई बार लोगों को जीवन में ये दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। मगर महात्मा विदुर ने कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताया है, जिन्हें अपनाकर आप वर्तमान समय में सभी के फेवरेट बन जाएंगे।

दूसरों का सम्मान करना अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको दूसरों की इज्‍जत करनी होगी। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर किसी से आदर के साथ बात करें। जो दूसरों को सम्मान देता है, समाज उसे पलकों पर बिठाकर रखता है।

भरोसेमंद होना हर जगह चहेता बनने के लिए यह जरूरी है कि आप एक भरोसेमंद इंसान बनें। अपनी व्यक्तिगत बातें, भावी योजनाएं और किसी दूसरे के गुप्त राज कभी भी हर किसी के सामने उजागर न करें। जो व्यक्ति दूसरों का भरोसा नहीं तोड़ता, उसकी समाज में बहुत कद्र होती है।

कम बोलें और अच्‍छा बोलें व्‍यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि जब वो किसी से बात करें तो अच्‍छी भाषा का इस्‍तेमाल करें। भाषा बहुत महत्‍वपूर्ण होती है। इससे सामने वाले के व्‍यक्तित्‍व का पता चलता है। वहीं किसी बात पर क्रोध आए, तब आपको शांत हो जाना चाहिए। क्‍योंकि जब हम गुस्‍से में होते हैं, तो वो बोल जाते हैं, जो सामने वाले को तीर की तरह चुभता है।