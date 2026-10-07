हर जगह चाहते हैं इज्जत और तारीफ? जानिए विदुर नीति के वे 5 नियम जो आपको बनाएंगे सबका चहेता
महात्मा विदुर ने समाज में इज्जत और तारीफ पाने के लिए पांच महत्वपूर्ण नीतियां बताई हैं। इन नीतियों में क्या-क्या बताया गया है, चलिए जानते हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। समाज में इज्जत और तारीफ पाना सभी को पसंद होता है। मगर इन दोनों चीजों को पाना आसान नहीं होता है। बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद भी कई बार लोगों को जीवन में ये दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। मगर महात्मा विदुर ने कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताया है, जिन्हें अपनाकर आप वर्तमान समय में सभी के फेवरेट बन जाएंगे।
मीठा बोलना
विदुर नीति के अनुसार, जो व्यक्ति सोच-समझकर और मीठा बोलता है, वह हर किसी का दिल जीत लेता है। कड़वे शब्द बनते हुए काम को भी बिगाड़ देते हैं, जबकि विनम्र और मधुर वाणी शत्रु को भी मित्र बना देती है। इसलिए हमेशा अपनी भाषा में शालीनता रखें।
दूसरों का सम्मान करना
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको दूसरों की इज्जत करनी होगी। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर किसी से आदर के साथ बात करें। जो दूसरों को सम्मान देता है, समाज उसे पलकों पर बिठाकर रखता है।
भरोसेमंद होना
हर जगह चहेता बनने के लिए यह जरूरी है कि आप एक भरोसेमंद इंसान बनें। अपनी व्यक्तिगत बातें, भावी योजनाएं और किसी दूसरे के गुप्त राज कभी भी हर किसी के सामने उजागर न करें। जो व्यक्ति दूसरों का भरोसा नहीं तोड़ता, उसकी समाज में बहुत कद्र होती है।
कम बोलें और अच्छा बोलें
व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि जब वो किसी से बात करें तो अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें। भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे सामने वाले के व्यक्तित्व का पता चलता है। वहीं किसी बात पर क्रोध आए, तब आपको शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, तो वो बोल जाते हैं, जो सामने वाले को तीर की तरह चुभता है।
अहंकार से दूरी
घमंडी व्यक्ति से लोग अक्सर दूर भागते हैं। समाज में असली तारीफ उसी की होती है जो ज्ञान और पैसा होने के बाद भी जमीन से जुड़ा रहता है। इसके साथ ही, निःस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति को हर जगह मान-सम्मान मिलता है।
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