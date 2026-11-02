विदुर नीति: भूलकर भी इन 4 जगहों पर न बहाएं पैसा, राजा को भी रंक बना देती है यह भूल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। महात्मा विदुर को महाभारत के सबसे बुद्धिमान और नीतिज्ञ व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उनकी नीतियां केवल धर्म और राजनीति ही नहीं हैं, बल्कि जीवन में धन का सही इस्तेमाल करने की सीख भी हैं।

विदुर नीति के अनुसार, व्यक्ति को अपनी कमाई का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए। गलत जगह पर धन खर्च करने की आदत धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब पैसा कमाता है, लेकिन उसकी गलत आदतें उसे कंगाल बना देती हैं। आइए आपको बताते हैं कि आपको किन जगहों पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए।

बुरी आदतों पर खर्च करना विदुर जी बताते हैं कि आपको बुरी लतों या बुरी आदतों पर धन खर्च करने से बचना चाहिए। जुआ खेलने, शराब पीने या ऐसी कोई भी आदत या इससे जुड़ी जगहों पर पैसे खर्च करने से आपको बचना चाहिए। इससे आपका धन नष्ट होता है और किसी तरह का कोई लाभ भी नहीं मिलता है।

दिखावे और झूठी शान पर आपको दिखावे के लिए अपना धन नष्ट नहीं करना चाहिए। आइए धन किसी काम का नहीं होता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। विदुर नीति की सीख के अनुसार, व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। दूसरों की बराबरी करने या समाज में अपनी झूठी शान दिखाने के लिए धन लुटाना समझदारी नहीं है। ऐसा करने से धीरे-धीरे बचत खत्म होने लगती है और व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस सकता है।

अविश्वसनीय लोगों पर भरोसा करना जिन लोगों का चरित्र ठीक न हो, जिनमें ईमानदारी की कमी हो या जिनका कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड न हो, उन्हें पैसा उधार देना या उनके साथ निवेश करना एक बहुत बड़ी गलती है। विदुर जी कहते हैं कि धोखेबाज या बुरे इरादे वाले लोगों को दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता, बल्कि अक्सर उसी पैसे का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ किया जाता है। आपको ऐसी जगह पर धन खर्च करने से बचना चाहिए।