धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर वैकुंठ चतुर्दशी (Vaikuntha Chaturdashi 2026) मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार, यह पर्व आज यानी 23 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने का विधान है।

वैकुंठ चतुर्दशी के दिन काशी के विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकालेश्वर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत और रात में जागरण करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार, इस चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में आपको इससे जुड़ी कथा के बारे में बताते हैं।

कैसे प्राप्त हुआ सुदर्शन चक्र? पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब असुरों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। उनके अत्याचार से देवताओं और ऋषियों को धर्म का पालन करने में परेशानी आने लगी। साथ ही, उनके अत्याचार के कारण पृथ्वी और स्वर्ग भी प्रभावित होने लगे। वहीं, भगवान विष्णु का दायित्व धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना था।

इसी वजह से उन्हें एक ऐसे दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, जिससे असुरों के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके बाद भगवान विष्णु ने महादेव की तपस्या की, क्योंकि केवल महादेव ही ऐसा दिव्य अस्त्र प्रदान कर सकते थे।

विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न हुए महादेव विष्णु जी एक हजार कमल के फूलों से महादेव की पूजा कर रहे थे। इस दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने एक फूल छिपा दिया। जब पूजा के लिए एक फूल कम पड़ा, तो विष्णु जी ने अपना एक नेत्र अर्पित करने का फैसला लिया, ताकि महादेव की पूजा अधूरी न रहे। विष्णु जी की इस अटूट भक्ति को देख महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिलने की इस कथा का वर्णन शिवपुराण की कोटिरुद्र संहिता के अध्याय 34 में मिलता है।