धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर वैकुंठ चतुर्दशी (Vaikuntha Chaturdashi 2026) का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार यह पर्व 23 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा-अर्चना करने का विधान है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव ने काशी में भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। यही वजह है कि इस दिन दोनों देवताओं का मिलन होता है। मान्यता है कि इस दिन मध्यरात्रि की पूजा करने से साधक को मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में।

वैकुंठ चतुर्दशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Vaikuntha Chaturdashi 2026 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष यह पर्व आज यानी 23 नवंबर को मनाया जा रहा है।

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ: 23 नवंबर को सुबह 02 बजकर 36 मिनट पर

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि समापन: 23 नवंबर को रात 11बजकर 42 मिनट पर

निशीथकाल पूजा मुहूर्त: रात 11 बजकर 41 मिनट से रात 12 बजकर 35 मिनट तक

अन्य शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05 बजकर 03 मिनट से 05 बजकर 56 मिनट तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 01 बजकर 53 मिनट से 02 बजकर 35 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 22 मिनट से 05 बजकर 49 मिनट तक

निशिता मुहूर्त: रात्रि 11 बजकर 41 मिनट से 12 बजकर 35 मिनट तक

रवि योग: सुबह 06 बजकर 50 मिनट से 02 बजकर 02 मिनट तक (24 नवंबर)