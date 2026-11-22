जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Kartik Purnima 2026 भक्ति, ज्ञान और सद्कर्म की प्रतीक कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला पर्व देव दीपावली बेहद खास रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर 24 नवंबर की शाम जब संगम और गंगा-यमुना के तट असंख्य दीपों से आलोकित होंगे, तो यह नजारा सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि सुख-समृद्धि के वरदान का भी प्रतीक बनेगा।

ज्योतिर्विद बोले- दीपदान करने से वैभव बढ़ता है कीर्तिका नक्षत्र और त्रिग्रही संयोग के शुभ मेल में होने वाली देव दीपावली के साथ भीष्म पंचक का समापन होगा। ज्योतिर्विदों के अनुसार दीपदान करने से न केवल वैभव बढ़ता है, बल्कि कर्ज और जीवन की जटिल समस्याओं से मुक्ति मिलती है।

घाटों, मठों-मंदिरों में देव दीपावली की तैयारी ज्योतिर्विद आचार्य देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात 10.59 बजे लग जाएगी, जो 24 नवंबर मंगलवार की रात 9.08 बजे तक रहेगी। कीर्तिका नक्षत्र के साथ सिंह राशि में मंगल, गुरु और केतु का संचरण होने से त्रिग्रही संयोग बन रहा है। इसमें दीपदान करने वाले का शौर्य, बल, ज्ञान, धन, आयु, वैभव व धैर्य बढ़ेगा। देव दीपावली से भीष्म पंचक समाप्त हो जाएगा। देव दीपावली पर पर्व को लेकर संगम तट सहित शहर के विभिन्न घाटों, मठों और मंदिरों में भव्य तैयारियां की जा रही हैं।