जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2027 दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ की तरह माघ मेला भी श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों, कल्पवासियों और पर्यटकों को अभिभूत करेगा। माघ मेला के कुशल आयोजन को लेकर रविवार दोपहर पुलिस अधिकारियों ने भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सुरक्षित माघ मेले की तैयारी शुरू हो गई है।

मेला क्षेत्र में 50 वर्ष से कम आयु के पुलिसकर्मी होंगे तैनात अब मेला क्षेत्र में अस्थायी रिजर्व पुलिस लाइन, पुलिस थाना, चौकी, अग्निशमन केंद्र बनाने, वाच टावर, सीसीटीवी लगाने सहित दूसरी जरूरतों को बेहतर ढंग से इंतजाम किया जाएगा। धीरे-धीरे मेला क्षेत्र में प्रदेश के अलग-अलग जिले से पुलिसकर्मियों की आमद भी शुरू होगी। यहां तैनाती पाने वाले 50 वर्ष से कम उम्र, शारीरिक रूप से स्वस्थ, शाकाहारी सुरक्षाकर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अधिकारियों ने भूमि पूजन किया रविवार दोपहर पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया, एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. अजय पाल शर्मा, विजय ढुल, डीसीपी माघ मेला विवेक चंद्र यादव, एडीसीपी विजय आनंद, एसीपी अरुण पाराशर ने पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमिपूजन किया। इसके साथ ही पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा को लेकर सभी तरह की तैयारी शुरू की जाएगी।