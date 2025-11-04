Vaikuntha Chaturdashi 2025: वैकुंठ चतुर्दशी पर करें शिवलिंग से जुड़े ये उपाय, होंगे मालामाल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और शिव जी को समर्पित है। इस दिन पूजा-पाठ का विशेष महत्व है। इस साल यह पर्व 4 नवंबर यानी आज मनाया जा रहा है। वहीं, इस पावन अवसर पर शिवलिंग से जुड़े कुछ विशेष उपाय (Vaikuntha Chaturdashi 2025 Upay) करने से भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख-समृद्धि और धन का आगमन होता है।