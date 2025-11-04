Vaikuntha Chaturdashi 2025: वैकुंठ चतुर्दशी पर करें शिवलिंग से जुड़े ये उपाय, होंगे मालामाल
कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाने वाली वैकुंठ चतुर्दशी (Vaikuntha Chaturdashi 2025 Upay) भगवान विष्णु और शिव जी को समर्पित है। इस पवित्र दिन पर शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित करने से भक्तों के जीवन में सुख-समृद्धि और धन का आगमन होता है, साथ ही सभी कष्ट दूर होते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और शिव जी को समर्पित है। इस दिन पूजा-पाठ का विशेष महत्व है। इस साल यह पर्व 4 नवंबर यानी आज मनाया जा रहा है। वहीं, इस पावन अवसर पर शिवलिंग से जुड़े कुछ विशेष उपाय (Vaikuntha Chaturdashi 2025 Upay) करने से भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख-समृद्धि और धन का आगमन होता है।
शिवलिंग से जुड़े उपाय (Vaikuntha Chaturdashi 2025 Remedies)
- कमल के फूल चढ़ाएं - इस दिन भगवान शिव को कमल के पुष्प अर्पित करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने भी इसी दिन शिवजी की पूजा 1000 कमल के पुष्पों से की थी। कमल का फूल माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है, इसलिए यह उपाय करने से धन-धान्य की वृद्धि होती है।
- दही का अभिषेक - इस पवित्र दिन पर शिवलिंग का दही से अभिषेक करें। दही से अभिषेक करने से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की अड़चनें दूर होती हैं और आर्थिक संकट समाप्त होता है। इसके अलावा अभिषेक के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का लगातार जाप करें।
- शहद और घी का लेप - शिवलिंग पर शहद और घी का लेप लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से रोग और कष्टों का नाश होता है। इसके साथ ही घर में सुख-समृद्धि आती है।
- दीपक जलाएं - वैकुंठ चतुर्दशी पर पीपल के पेड़ के नीचे और शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय को करने से दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं।
पूजन मंत्र (Vaikuntha Chaturdashi 2025 Puja Mantra)
- ॐ नमः शिवाय
- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।।
- शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। विश्वाधारं गगनसद्र्श्यं मेघवर्णम शुभांगम।
- लक्ष्मी कान्तं कमल नयनम योगिभिर्ध्यान नग्म्य्म। वन्दे विष्णुम भवभयहरं सर्व लोकेकनाथम।।
यह भी पढ़ें- Vaikuntha Chaturdashi 2025: इस आरती के बिना अधूरी है वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा
यह भी पढ़ें- Aaj ka Panchang 04 November 2025: इन योग में मनाई जा रही है वैकुंठ चतुर्दशी, पढ़ें आज का पंचांग
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।