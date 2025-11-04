Aaj ka Panchang 04 November 2025: इन योग में मनाई जा रही है वैकुंठ चतुर्दशी, पढ़ें आज का पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 04 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। हर साल इस शुभ तिथि पर वैकुंठ चतुर्दशी (Vaikuntha Chaturdashi 2025) मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने का विधान है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और मंत्रजप करने से साधकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर कई योग भी बन रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन योग में पूजा करने से दोगुना फल मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 04 November 2025) के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तिथि: शुक्ल चतुर्दशी

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

दिन: मंगलवार

संवत्: 2082 तिथि: शुक्ल चतुर्दशी रात्रि 10 बजकर 36 मिनट तक

योग: वज्र दोपहर 03 बजकर 43 मिनट तक

करण: गरज दोपहर 12बजकर 23 मिनट तक

करण: वणिज रात्रि 10 बजकर 36 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 35 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 34 मिनट पर

चंद्रोदय: सायं 04 बजकर 30 मिनट पर

चन्द्रास्त: 5 नवम्बर को सुबह 04 बजकर 57 मिनट पर सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: मीन

पक्ष: शुक्ल आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 26 बजे तक

अमृत काल: प्रातः 10 बजकर 25 बजे से प्रातः 11 बजकर 51 मिनट तक आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 49 मिनट से सांय 04 बजकर 11 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 04 मिनट से दोपहर 01 बजकर 27 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 20 मिनट से प्रातः 10 बजकर 42 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव रेवती नक्षत्र में रहेंगे…

रेवती नक्षत्र: दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं: चतुर, ईमानदार, अध्ययनशील, लचीला, आकर्षक व्यक्तित्व, कूटनीतिज्ञ, चंचल मन, सुंदर, ऐश्वर्यवान, सफल, बुद्धिमान, नैतिक, समृद्ध और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण

नक्षत्र स्वामी: बुध देव

राशि स्वामी: बृहस्पति देव

देवता: पूसन (पोषणकर्ता)

प्रतीक: मछली