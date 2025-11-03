Kartik Purnima 2025 Daan: कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें इन खास चीजों का दान, अन्न-धन से भर जाएंगे भंडार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव संग विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। इस साल बुधवार 05 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है।

