Vaikuntha Chaturdashi 2025: इस आरती के बिना अधूरी है वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग की गणना अनुसार, मंगलवार 04 नवंबर यानी आज वैकुंठ चतुर्दशी है। इस शुभ अवसर पर साधक स्नान-ध्यान कर भक्ति भाव से भगवान शिव और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर रहे हैं। वहीं, मनचाहा वरदान पाने के लिए व्रत रखा जाता है।

सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर दिन के समय में भगवान शिव की पूजा की जाती है। वहीं, निशा काल में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हालांकि, सामान्य साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर स्नान-ध्यान के बाद भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं, पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। और ॐ जय जगदीश हरे से आरती का समापन करें।