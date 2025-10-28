Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह के दिन जरूर करें ये काम, मिलेगी हरि की पटरानी की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। माना जाता है कि जो साधक विधि-विधान से तुलसी विवाह करता है, उसे सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के ही स्वरूप शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह के कारण उन्हें हरि की पटरानी भी कहा जाता है। ऐसे में आपको तुलसी विवाह के दिन यह कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे जल्द विवाह के योग बनते हैं, साथ ही मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है।

जरूर करें ये काम तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इस दिन पर तुलसी जी को अन्य शृंगार की सामग्री अर्पित करने से भी साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।

(Picture Credit: Freepik) हर मनोकामना होगी पूरी तुलसी विवाह के दिन पूजा के दौरान आप तुलसी में पीले रंग का भी बांध सकते हैं, जिसे काफी शुभ माना गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। साथ ही शुभ परिणामों के लिए इस दिन पर सुबह के समय सूर्य भगवान को भी अर्घ्य जरूर देना चाहिए।

घर में आती है पॉजिटिव एनर्जी तुलसी विवाह के दिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के समक्ष घी का दीपक भी जरूर जलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।