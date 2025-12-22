Tulsi Pujan Diwas 2025: तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को, शुभ फल पाने के लिए करें ये काम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष महत्व दिया जाता है और इसकी पूजा अन्य देवी-देवताओं की तरह ही की जाती है। इस साल तुलसी पूजन दिवस (25 december tulsi pujan) गुरुवार के दिन पड़ रहा है, जो प्रभु श्रीहरि की पूजा के लिए उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, ऐसे में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है।

जरूर करें ये काम इस बार तुलसी पूजन दिवस गुरुवार के दिन मनाया जा रहा है, ऐसे में आप इस दिन पर सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी जी की पूजा-अर्चना करें और 3 या 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से आपको तुलसी माता के साथ-साथ प्रभु श्रीहरि की भी कृपा मिलती है और जीवन सुख-समृद्धि आती है।

(Picture Credit: Freepik) दूर रहेगी नकारात्मक ऊर्जा तुलसी दिवस पर सूर्यास्त के बाद तुलसी के समक्ष गाय के घी क दीपक जरूर जलाना चाहिए का माना जाता है। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मरका से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बना रहता है।