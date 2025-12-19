Tulsi Pujan Diwas 2025: तुलसी पूजन दिवस पर करें दीपक के ये उपाय, मिलेगा अपार धन और यश का आशीर्वाद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में तुलसी जी को साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हर साल 25 दिसंबर को देशभर में तुलसी पूजन दिवस बड़े उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जिस घर में तुलसी हरी-भरी रहती है और उनकी नियमित सेवा होती है, वहां सुख-समृद्धि और आरोग्य का वास होता है।

वहीं, अगर इस शुभ अवसर (Tulsi Pujan Diwas 2025) पर अगर आप दीपक से जुड़े कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो आपको न केवल अपार धन बल्कि यश और कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। आइए उन चमत्कारी उपाय को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -

दीपक के चमत्कारी उपाय (Tulsi Pujan Diwas 2025 Remedies) घी का दीपक इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि इस दीपक में रुई की बाती के स्थान पर लाल कलावा की बाती का प्रयोग करें। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। इस उपाय को करने से आय के नए मार्ग बनेंगे। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होगा।

दीपक में चुटकी भर हल्दी डालें अगर आप व्यापार में लाभ या नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो तुलसी के पास जलाए जाने वाले दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दें। हल्दी भगवान विष्णु का प्रतीक है और तुलसी जी को विष्णुप्रिया कहा जाता है, इसलिए हल्दी का यह उपाय मां लक्ष्मी और श्री हरि दोनों की कृपा बरसाता है।

उत्तर दिशा में दीपदान तुलसी पूजन के दिन दीपदान करते समय दीपक की लौ को उत्तर दिशा की ओर रखें। उत्तर दिशा को कुबेर और धन की दिशा माना जाता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और आय के नए स्रोत बनते हैं।