Tulsi Pujan Diwas 2025: कब है तुलसी पूजन दिवस? एक क्लिक में पढ़ें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। तुलसी पूजन दिवस बेहद शुभ दिन माना जाता है। यह हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन देवी तुलसी की पूजा का विधान है। यह दिन तुलसी के पौधे के औषधीय, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को समर्पित है। माता तुलसी को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उन्हें भगवान विष्णु की प्रिया भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और सभी तरह के दुख दूर होते हैं। आइए यहां इस दिन (Tulsi Pujan Diwas 2025) से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -

