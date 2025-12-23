Language
    Tulsi Pujan Diwas 2025: तुलसी पूजन दिवस पर न करें ये गलतियां, वरना रुष्ट हो जाएंगी मां लक्ष्मी

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    हर साल 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन पर तुलसी की पूजा का लाभ आपको तभी मिल ...और पढ़ें

    Tulsi Pujan Diwas 2025 ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस बार तुलसी पूजन दिवस (tulsi pujan diwas 2025) गुरुवार के दिन पड़ रहा है, जो विशेष रूप से प्रभु श्रीहरि के पूजन के लिए एक उत्तम दिन है। ऐसे में इस दिन पर तुलसी से जुड़े कुछ नियमों का जरूरी रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे।

    इस तरह तोड़ें पत्ते

    तुलसी पूजन दिवस के दिन या फिर किसी अन्य दिन भी स्नान के बाद ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। तुलसी के पत्ते उतारने से पहले देवी तुलसी का ध्यान करें और हाथ जोड़कर उनसे पत्तियों को तोड़ने की अनुमति लें। इसके साथ कोमल हाथें से पत्ते तोड़ें और इन्हें तोड़ने के लिए नाखून का इस्तेमाल न करें।

    न करें ये गलतियां

    कभी भी सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं उतारने चाहिए इसके साथ ही कभी भी जूठे हाथों से तुलसी के पत्ते न उतारें और न ही बिना वजह तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। इन गलतियों के कारण आपको मां लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जिससे धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

    महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान

    तुलसी पूजन दिवस के दिन तुलसी जी की पूजा के दौरान या किसी अन्य दिन पर भी महिलाओं को बाल खोलकर तुलसी की पूजा करने से बचना चाहिए। हमेशा बालों को बांधकर ही तुलसी माता की पूजा करें।

    मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा

    तुलसी दिवस के दिन तुलसी के दिन प्रभु श्रीहरि के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। साथ ही इस दिन पर शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जरूर जलाएं और 11 या फिर 21 बार परिक्रमा करें। साथ ही आप इस दिन पर मां तुलसी को लाल रंग की चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक के सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है।

