सर्दियों में तुलसी को सूखने से बचाने के जादुई तरीके, अब कड़ाके की ठंड में भी हरा-भरा रहेगा आपका पौधा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं, बल्कि घर की सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का आधार माना जाता है। लेकिन, जैसे ही सर्दियों की दस्तक होती है, तुलसी का मुरझाना या सूखना कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। कड़ाके की ठंड और पाला (Frost) इस संवेदनशील पौधे के लिए काफी भारी पड़ता है। अगर आप भी अपनी तुलसी को सूखने से बचाना चाहते हैं और उसे हमेशा घना देखना चाहते हैं, तो बागवानी के कुछ आसान नियम आपकी मदद कर सकते हैं।

अक्सर लोग धार्मिक मान्यताओं के कारण तुलसी की कटाई-छंटाई करने से डरते हैं। लेकिन, सच तो यह है कि पौधे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सूखी टहनियों को हटाना बहुत जरूरी है। अगर आप सूखी शाखाओं को नहीं काटते, तो वे पौधे की बची-कुची ऊर्जा को सोखती रहती हैं। जब आप इन टहनियों को हटा देते हैं, तो वहां से नई और स्वस्थ शाखाएं निकलने लगती हैं, जिससे पौधा और भी घना हो जाता है।

पानी का सही नियम: सर्दियों में पौधों को कम पानी की जरूरत होती है। मिट्टी की ऊपरी परत जब तक पूरी तरह सूखी न दिखे, तब तक पानी न दें। ज्यादा नमी से जड़ें गल सकती हैं।

धूप का प्रबंधन: तुलसी को ऊर्जा के लिए भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। कोशिश करें कि पौधे को दिनभर में कम से कम 4 से 6 घंटे की सीधी धूप मिले।

ठंड से सुरक्षा: रात की ओस और पाला तुलसी के पत्तों को काला कर देता है। इससे बचने के लिए रात में पौधे को किसी पतली सूती चुनरी या कपड़े से ढक दें।

मंजरी का मोह छोड़ें: तुलसी पर आने वाले बीज (मंजरी) पौधे की उम्र कम कर देते हैं। जैसे ही मंजरी सूखने लगे, उसे हटा देना चाहिए ताकि पौधे की ऊर्जा नई पत्तियों के विकास में लगे।

मिट्टी की गुड़ाई: हफ्ते में एक बार गमले की मिट्टी की हल्की गुड़ाई जरूर करें। इससे जड़ों को हवा मिलती है और पौधा स्वस्थ रहता है। साथ ही महीने में एक बार जैविक खाद का उपयोग करें।

