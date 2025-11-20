Subrahmanya Sashti 2025: सुब्रह्मण्य षष्ठी पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, संतान से जुड़ी मुश्किलें होंगी दूर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सुब्रह्मण्य षष्ठी का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। यह दिन संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी मुश्किलों को दूर करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन (Subrahmanya Sashti 2025) भगवान कार्तिकेय की पूजा के साथ-साथ उनके माता-पिता भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है, खासकर शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो आइए उन विशेष वस्तुओं के बारे में जानते हैं।

