    Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप, दुख-दर्द हो जाएगा दूर

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:39 PM (IST)

    मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस व्रत और पूजा से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल मोक्षदा एकादशी 01 दिसंबर को है। इस दिन भगवान कृष्ण के 108 नामों का जप करना परम कल्याणकारी माना गया है।

    Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी के दिन करें ये काम।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मोक्षदा एकादशी वह तिथि है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। इसलिए, इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 01 दिसंबर के दिन रखा जा रहा है। वहीं, इस दिन (Mokshada Ekadashi 2025) भगवान कृष्ण के 108 नामों का जप परम कल्याणकारी माना गया है, जो इस प्रकार हैं -

    ।।कृष्ण जी के 108 नाम।।

    1. ॐ कृष्णाय नमः

    2. ॐ कमलानाथाय नमः

    3. ॐ वासुदेवाय नमः

    4. ॐ सनातनाय नमः

    5. ॐ वसुदेवात्मजाय नमः

    6. ॐ पुण्याय नमः

    7. ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः

    8. ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः

    9. ॐ यशोदावत्सलाय नमः

    10. ॐ हरिये नमः

    11. ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः

    12. ॐ शङ्खाम्बुजायुधाय नमः

    13. ॐ देवकीनन्दनाय नमः

    14. ॐ श्रीशाय नमः

    15. ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः

    16. ॐ यमुनावेगसंहारिणे नमः

    17. ॐ बलभद्रप्रियानुजाय नमः

    18. ॐ पूतनाजीवितहराय नमः

    19. ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः

    20. ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः

    21. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः

    22. ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः

    23. ॐ नवनीतनटनाय नमः

    24. ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः

    25. ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः

    26. ॐ त्रिभङ्गिने नमः

    27. ॐ मधुराकृतये नमः

    28. ॐ शुकवागमृताब्धीन्दवे नमः

    29. ॐ गोविन्दाय नमः

    30. ॐ योगिनांपतये नमः

    31. ॐ वत्सवाटचराय नमः

    32. ॐ अनन्ताय नमः

    33. ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः

    34. ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः

    35. ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः

    36. ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः

    37. ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः

    38. ॐ गोपगोपीश्वराय नमः

    39. ॐ योगिने नमः

    40. ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः

    41. ॐ इलापतये नमः

    42. ॐ परंज्योतिषे नमः

    43. ॐ यादवेंद्राय नमः

    44. ॐ यदूद्वहाय नमः

    45. ॐ वनमालिने नमः

    46. ॐ पीतवसने नमः

    47. ॐ पारिजातापहारकाय नमः

    48. ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः

    49. ॐ गोपालाय नमः

    50. ॐ सर्वपालकाय नमः

    51. ॐ अजाय नमः

    52. ॐ निरञ्जनाय नमः

    53. ॐ कामजनकाय नमः

    54. ॐ कञ्जलोचनाय नमः

    55. ॐ मधुघ्ने नमः

    56. ॐ मथुरानाथाय नमः

    57. ॐ द्वारकानायकाय नमः

    58. ॐ बलिने नमः

    59. ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः

    60. ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः

    61. ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः

    62. ॐ नरनारयणात्मकाय नमः

    63. ॐ कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः

    64. ॐ मायिने नमः

    65. ॐ परमपुरुषाय नमः

    66. ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः

    67. ॐ संसारवैरिणे नमः

    68. ॐ कंसारये नमः

    69. ॐ मुरारये नमः

    70. ॐ नाराकान्तकाय नमः

    71. ॐ अनादि ब्रह्मचारिणे नमः

    72. ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः

    73. ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः

    74. ॐ दुर्योधनकुलान्तकाय नमः

    75. ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः

    76. ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः

    77. ॐ सत्यवाचे नमः

    78. ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः

    79. ॐ सत्यभामारताय नमः

    80. ॐ जयिने नमः

    81. ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः

    82. ॐ विष्णवे नमः

    83. ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः

    84. ॐ जगद्गुरवे नमः

    85. ॐ जगन्नाथाय नमः

    86. ॐ वेणुनाद विशारदाय नमः

    87. ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः

    88. ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः

    89. ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः

    90. ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः

    91. ॐ पार्थसारथये नमः

    92. ॐ अव्यक्ताय नमः

    93. ॐ गीतामृत महोदधये नमः

    94. ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः

    95. ॐ दामोदराय नमः

    96. ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः

    97. ॐ दानवेन्द्र विनाशकाय नमः

    98. ॐ नारायणाय नमः

    99. ॐ परब्रह्मणे नमः

    100. ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः

    101. ॐ जलक्रीडा समासक्त गोपीवस्त्रापहाराकाय नमः

    102. ॐ पुण्य श्लोकाय नमः

    103. ॐ तीर्थकृते नमः

    104. ॐ वेदवेद्याय नमः

    105. ॐ दयानिधये नमः

    106. ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः

    107. ॐ सर्वग्रह रुपिणे नमः

    108. ॐ परात्पराय नमः।।

