Subrahmanya Sashti 2025: सुब्रह्मण्य षष्ठी पर कैसे करें कार्तिकेय जी की पूजा, जानिए सामग्री और संपूर्ण जानकारी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सुब्रह्मण्य षष्ठी, जिसे स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। यह विशेष रूप से दक्षिण भारत में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से भक्तों को बल, बुद्धि, ज्ञान, और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल सुब्रह्मण्य षष्ठी (Subrahmanya Sashti 2025) का पर्व बुधवार, 26 नवंबर को मनाया जाएगा। आइए इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं।