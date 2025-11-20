Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या आज, इस शुभ मुहूर्त में करें स्नान-दान, जानें पूजन नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष अमावस्या का विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण और पितरों की आराधना के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस माह की अमावस्या तिथि पर किए गए स्नान-दान और पितृ तर्पण से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसे अगहन अमावस्या भी कहते हैं। इस साल यह (Margashirsha Amavasya 2025) 20 नवंबर यानी आज के दिन मनाई जा रही है, तो आइए इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

मार्गशीर्ष अमावस्या स्नान-दान समय (Margashirsha Amavasya 2025 Snan-Daan Time) हिंदू पंचांग के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 53 मिनट से 05 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 55 मिनट से 02 बजकर 39 मिनट तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 05 बजकर 34 मिनट से 06 बजकर 01 मिनट तक रहेगा। इस दौरान साधक स्नान-दान कर सकते हैं।

अमावस्या पर स्नान-दान का महत्व (Margashirsha Amavasya 2025 Snan-Daan Significance) मार्गशीर्ष अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। यह दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से उन्हें शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या पर किए गए दान से सभी पापों का नाश होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है।