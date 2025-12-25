Skanda Sashti 2025: इस तरह करें भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न, यहां पढ़ें पूजा विधि से लेकर आरती

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। स्कंद षष्ठी का पर्व का दक्षिण भारत में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की विधिवत रूप से पूजा-अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा-अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन आप भगवान कार्तिकेय जी की विशेष पूजा व आरती मंत्र द्वारा कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

स्कंद षष्ठी पूजा विधि (Skanda Sashti Puja Vidhi) स्कंद षष्ठी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत हो जाएं।

स्कंद भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।

एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान कार्तिकेय की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें।

भगवान कार्तिकेय के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करें।

कार्तिकेय जी को फूल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें और भोग के रूप में मिठाई अर्पित करें।

इस दिन पर आप भगवान कार्तिकेय जी को मोरपंख भी अर्पित कर सकते हैं।

अंत में स्कंद भगवान कार्तिकेय के मंत्रों व आरती का पाठ करें। कृपा प्राप्ति के मंत्र - 1. कार्तिकेय गायत्री मंत्र - ओम तत्पुरुषाय विधमहे: महा सैन्या धीमहि तन्नो स्कन्दा प्रचोद्यात: