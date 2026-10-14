कन्या पूजन में किस उम्र तक की बच्चियों की पूजा करना माना जाता है शुभ? 90% लोग नहीं जानते ये शास्त्रीय नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र में नौ दिनों तक व्रत उपवास करने के बाद कन्या पूजन का विधान सदियों से चला आ रहा है। कन्याओं के पूजन से माता दुर्गा का आशीर्वाद तो मिलता ही है और जीवन में खुशहाली भी आती है। नवरात्र का हर दिन माता दुर्गा के किसी न किसी स्वरूप को समर्पित होता है।

इन सभी दिनों के पूजन के बाद अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्याओं का पूजन नियम पूर्वक किया जाता है। ऐसा करने से व्रत और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि कन्या पूजन करने वाली कन्याओं की सही उम्र क्या होनी चाहिए और आपको किस उम्र की कन्या के पूजन से क्या फल मिलता है। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ शास्त्रीय नियमों के बारे में।

किस उम्र की बच्चियों का कन्या पूजन शुभ माना जाता है? देवी भगवत पुराण के अनुसार, शारदीय नवरात्र में हमेशा 2 से 10 साल तक की उम्र की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वहीं 2 साल से छोटी कन्याओं को भी पूजन के लिए शुभ नहीं माना जाता है।

2 साल की कन्या को कुमारी, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 साल की रोहिणी, 6 साल की कन्या कलिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 साल की शाम्भवी, 9 साल की दुर्गा और 10 साल की कन्या को सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है।

आपको भूलकर भी 10 वर्ष से अधिक की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिएवहीं कन्या पूजन के दौरान एक छोटे बालक की पूजा करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस बालक को भैरव बाबा का रूप माना जाता है।