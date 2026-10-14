कंजक पूजन में कम से कम कितनी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए? हर संख्या का अपना अलग है महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र के उपवास के बाद कन्या पूजन से ही व्रत की पूर्णता मानी जाती है। इस दौरान भक्त नौ दिनों तक माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं और अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक पूजा जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है।

इस दौरान पूजी जाने वाले नौ कन्याओं को माता दुर्गा के नौ रूपों से जोड़ा जाता है। कन्या पूजन के दिन लोग अपने घरों में छोटी कन्याओं को आमंत्रित करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनके पैर धोकर उन्हें उचित आसन पर बैठाकर उनका पूजन करते हैं। इस दिन मुख्य रूप से हलवा और चने का भोग कन्याओं को लगाया जाता है।

मान्यता है कि नौ दिनों के पूजन के बाद घर में 9 कन्याओं और एक लंगूर को आमंत्रित करके उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन कई बार यह सवाल मन में आता है कि अगर किसी वजह से 9 कन्याएं न मिलें तो क्या करना चाहिए? आइए आपको बताते हैं कि कम से कम आप कितनी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं और माता का आशीर्वाद ले सकते हों।

मुख्य रूप से इस दिन नौ कन्याओं को पूजना और भोजन कराना चाहिए क्योंकि इन्हें माता के नौ स्वरूपों से जोड़कर देखा जाता है। इन सभी कन्याओं के साथ आपको 1 बटुक भैरव को भी बैठाना चाहिए। कंजक पूजन के लिए इस संख्या को सबसे शुभ माना जाता है।

कन्या पूजन में 9 कन्याएं न मिलें तो क्या करें? यदि किसी कारणवश आपको 9 की संख्या में कन्याएं न मिल पाएं तो आप किसी भी विषम संख्या जैसे 1, 3,5 या 7 कन्याओं का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और उन्हें सामर्थ्य अनुसार भोजन कराने के बाद उपहार दें।

कन्या पूजन में हर एक कन्या की संख्या का अपना अलग महत्व होता है और इन्हें माता के अलग-अलग रूपों में देखा जाता है। हालांकि, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कन्याओं की संख्या कितनी भी हो आप उनके साथ बटुक भैरव को अवश्य आमंत्रित करें।