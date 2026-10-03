Shardiya Navratri 2026: कब है महाअष्टमी और महानवमी? यहां देखें कन्या पूजन का सही दिन और विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2026) की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है। इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शारदीय नवरात्र में सच्चे मन से मां दुर्गा की साधना करने से जीवन के सभी भय दूर होते हैं और माता रानी की कृपा से भक्त के जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस दिन कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बिना शारदीय नवरात्र की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी (Mahashtami 2026) और महानवमी (Mahanavami 2026) कब हैं?

महाअष्टमी 2026 डेट और टाइम (Mahashtami 2026 Date and Time) वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को सुबह 08 बजकर 27 मिनट पर होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक, 19 अक्टूबर को महाअष्टमी मनाई जाएगी।