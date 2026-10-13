कन्या पूजन 2026: महा अष्टमी और नवमी पर कंजक खिलाने का सबसे शुभ समय क्या है? पूरी जानकारी यहां पढ़ें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि के मौके पर कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में 'कंजक पूजा' यानी 'कन्याओं की पूजा' का विशेष महत्व है। इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है।

कन्या पूजा के दौरान छोटी-छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का साक्षात रूप मानकर उनकी पूजा और सेवा की जाती है। इस सुंदर अनुष्ठान में नौ कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है, जिनमें से हर एक देवी के नौ रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं।

कंजक व्रत नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के मौके पर मनाया जाता है। ये आठवें और नौवें दिन होता है, जो नौ दिनों के उपवास और भक्ति के भव्य समापन का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि छोटी-छोटी बच्चियों की सेवा करने से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है।

कन्या पूजन 2026 डेट, टाइम और मुहूर्त (Kanya Pujan 2026 Date, Time, and Muhurat) नवरात्र के आठवें और नौवें दिन कन्या पूजा करने का विशेष महत्व है। ज्योतिषीय नजरिए से ये दोनों ही दिन बेहद शुभ माने जाते हैं। साल 2026 में की तिथियों की जानकारी इस प्रकार है-

महा अष्टमी (दुर्गा अष्टमी)- 18 अक्टूबर 2026, रविवार

महा नवमी (सिद्धिदात्री)- 19 अक्टूबर 2026, सोमवार अगर आपके परिवार में अष्टमी तिथि पर पूजा करने की परंपरा है, तो आप 18 अक्टूबर को कन्या पूजन के लिए कन्याओं को बुला सकते हैं। वहीं, नवमी तिथि पर व्रत तोड़ने वाले कन्या पूजन 19 अक्टूबर 2026 को करेंगे।

महा अष्टमी कन्या पूजन मुहूर्त 18 अक्टूबर 2026 इस साल महा अष्टमी 18 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस दिन सुबह राहुकाल का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए कन्या पूजन के लिए ये समय सबसे सही साबित हो सकता है।