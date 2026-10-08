शारदीय नवरात्र 2026: कन्या पूजन में एक छोटी-सी भूल पड़ सकती है भारी! भूलकर भी गिफ्ट में न दें ये 3 चीजें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कन्याओं को माता रानी का ही बाल स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि के मौके पर कन्या पूजन करने का विधान है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत पितृ पक्ष के खत्म होने के अगले दिन ही यानी 11 अक्टूबर 2026, रविवार को है।

नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर छोटी-छोटी कन्याओं को पूजने का विधान है। इस दौरान लोग इन्हें सात्विक भोजन कराने के साथ उपहार देते हैं। लेकिन कन्या पूजन में बच्चियों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा या उपहार क्या देना सही माना जाता है? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य से शास्त्रीय विधान।

एस्ट्रोपत्री के अनुसार, कन्या पूजन में बच्चियों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा देना शुभ माना जाता है, लेकिन केवल पैसे देना ही आवश्यक नहीं है। धार्मिक परंपरा में कन्याओं को अपनी क्षमता के अनुसार उपयोगी और सम्मानजनक उपहार देने का भी विधान है।

कन्या पूजन के उपरांत दी जाने वाली शुभ वस्तुएं उपयोगी सामग्री: दक्षिणा के साथ फल, मिठाई, पुस्तक, कॉपी-पेंसिल, रुमाल, चूड़ियां, वस्त्र या अन्य छोटी उपयोगी वस्तुएं दी जा सकती हैं। श्रृंगार सामग्री एवं चुनरी: कई परिवार कन्याओं को मां दुर्गा के प्रतीक स्वरूप लाल चुनरी या श्रृंगार सामग्री भी भेंट करते हैं। श्रद्धा का भाव सर्वोपरि: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपहार दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान के भाव से दिया जाए। अपनी क्षमता के अनुसार दिया गया छोटा-सा उपहार भी यदि श्रद्धापूर्वक दिया जाए, तो उसका भाव ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।