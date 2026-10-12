शारदीय नवरात्र में सूतक या पातक लग जाए तो कैसे करें मां दुर्गा की पूजा? ज्योतिषाचार्य ने बताया सही नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2026) के पर्व को मां दुर्गा की उपासना के लिए पवित्र समय माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दौरान सच्चे मन से मां दुर्गा की साधना करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं।

वहीं, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर पातक काल लगता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार बताते हैं कि शारदीय नवरात्र के दौरान सूतक या पातक काल में पूजा कर सकते हैं या नहीं?

सूतक या पातक काल में पूजा कर सकते हैं या नहीं? एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, शास्त्रों और धर्मशास्त्र विधान (जैसे निर्णयसिंधु और धर्मसिंधु) के अनुसार सूतक (जन्म का अशुद्धि काल) या पातक (मृत्यु का अशुद्धि काल) के दौरान स्पर्श पूजा और प्रत्यक्ष कर्मकांड वर्जित माने गए हैं।