Shardiya Navratri के छठे दिन शाम के समय करें ये काम, वैवाहिक जीवन में बढ़ेगी मिठास

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Shardiya Navratri 2025 Day 6: शारदीय नवरात्र का छठा दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह मां कात्यायनी को समर्पित है। देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से विवाह से जुड़ी मुश्किलें दूर होती हैं। साथ ही मां कात्यायनी की कृपा मिलती है। ऐसे में शाम के समय स्नान करें। देवी का ध्यान करें। उन्हें केला, शहद और हल्दी की गांठ अर्पित करें। इसके अलावा मां पार्वती के 108 नामों का जप करें। ऐसा करने से शादी से जुड़ी मुश्किलें दूर होती हैं।