Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन में जरूर दें ये उपहार, मिलेगा माता रानी का आशीर्वाद

नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इन दोनों ही तिथि पर कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित किया जाता है और भोजन कराकर उपहार दिया जाता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कन्या पूजन के दौरान अपने घर आई कन्याओं को उपहार के रूप में क्या चीजें दे सकते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र की अष्टमी यानी 30 सितंबर और नवमी को यानी 1 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा। कन्याओं को देवी के स्वरूप माना जाता है, ऐसे में नवरात्र में किया जाने वाला कन्या पूजन विशेष महत्व रखता है। ऐसे में आपको भूल से भी कन्याओं (Kanya Pujan gifts ideas) को इस तरह के उपहार नहीं देने चाहिए, वरना आपको देवी मां की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं इस बारे में।

जरूर दें ऐसे उपहार कन्याओं को भोजन करवाने के बाद आप उन्हें पढ़ाई से जुड़ा सामान जैसे किताबें, पेन, पेंसिल, बॉक्स, कलरिंग बुक, आदि दे सकते हैं। इसके साथ ही कन्याओं को खिलौने और लाल या पीले रंग के वस्त्र भी देना शुभ होता है। आप कन्या पूजन के दौरान शृंगार की सामग्री जैसे क्लिप, चूड़ी आदि भी उपहार के रूप में दे सकते हैं।

भूल से भी न दें ये उपहार कन्याओं को कभी भी लोहे या प्लास्टिक से बनी हुई चीजें नहीं देनी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही अपने घर आइ कन्याओं को काले रंग की चीजें या फिर कपड़े भी नहीं देने चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं को गलती से भी पुरानी या फिर इस्तेमाल हुई चीजें न दें। इससे देवी मा नाराज हो सकती हैं।