Shaniwar Puja: शनिवार की सुबह करें हनुमान जी की खास पूजा, शनि दोष से मिलेगा छुटकारा
हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। शनि दोष, साढ़ेसाती या ढैय्या से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय हनुमान जी की पूजा है। पौराणिक मान्यताओ ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Saturday Remedies:हिंदू धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि दोष, साढ़ेसाती या ढैय्या के कष्टों से मुक्ति पाने का सबसे सरल और अचूक उपाय हनुमान जी की पूजा है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शनि देव ने हनुमान जी को यह वचन दिया था कि जो भी भक्त उनकी आराधना करेगा उसे वह कभी कष्ट नहीं देंगे। यही वजह है कि शनिवार की सुबह की गई हनुमान पूजा न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि कुंडली में मौजूद भारी से भारी शनि दोष के प्रभाव को भी कम कर देती है।
ऐसे में सुबह उठकर पवित्र स्नान करें। फिर पवन पुत्र के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें लड्डू, सिंदूर, फूल और फल चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान जी के 108 नामों का जप करें, जो इस प्रकार हैं -
।।हनुमान जी के 108 नाम।।
1. ॐ पूर्णवैराग्यसागराय नमः
2. ॐ पूर्णसत्वाय नमः
3. ॐ पूर्णानन्दाय नमः
4. ॐ वेदव्यासमतानुगाय नमः
5. ॐ द्वैतशास्त्रप्रणेत्रे नमः
6. ॐ साङ्ख्यशास्त्रस्य दूषकाय नमः
7. ॐ बौद्धागमविभेत्त्रे नमः
8. ॐ दुर्वादिगजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डनाय नमः
9. ॐ महामतये नमः
10. ॐ यतिरूपाय नमः
11. ॐ व्यासशिष्याय नमः
12. ॐ पूर्णबोधाय नमः
13. ॐ द्रौपदीप्राणवल्लभाय नमः
14. ॐ सौगन्धिकापहर्त्रे न
15. ॐ जरासन्धविमर्दनाय नमः
16. ॐ दुर्योधननिहन्त्रे नमः
17. ॐ कीचकमर्दनाय नमः
18. ॐ विराटनगरे गूढचराय नमः
19. ॐ बहुकान्तिमते नमः
20. ॐ पाञ्चाल्युद्वाहसञ्जातसम्मोदाय नमः
21. ॐ कुलालगृहमध्यगाय नमः
22. ॐ नित्यं भिक्षाहाररताय नमः
23. ॐ तद्ग्रामपरिरक्षकाय नमः
24. ॐ बलासुरवधोद्युक्ताय नमः
25. ॐ धनञ्जयसहायवते नमः
26. ॐ पाण्डुपुत्राय नमः
27. ॐ धर्मानुजाय नमः
28. ॐ हिडिम्बासुरमर्दनाय नमः
29. ॐ लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्ताय नमः
30. ॐ भीमपराक्रमाय नमः
31. ॐ भीमाय नमः
32. ॐ कुन्तीगर्भसमुत्पन्नाय नमः
33. ॐ रामकार्यधुरन्धराय नमः
34. ॐ रामाभिषेकलोलाय नमः
35. ॐ भरतानन्दवर्धनाय नमः
36. ॐ लोहितास्याय नमः
37. ॐ रामपादसमीपस्थाय नमः
38. ॐ लक्ष्मणप्राणरक्षकाय नमः
39. ॐ कपीनां प्राणदात्रे नमः
40. ॐ सञ्जीवाचलभेदकाय नमः
41. ॐ रामवाहनरूपाय नमः
42. ॐ सर्वभूतभयापहाय नमः
43. ॐ महादर्पाय नमः
44. ॐ लोकनाथाय नमः
45. ॐ लोकरञ्जकाय नमः
46. ॐ सुरेशाय नमः
47. ॐ सर्वलोकेशाय नमः
48. ॐ बुद्धिमते नमः
49. ॐ शब्दशास्त्रविशारदाय नमः
50. ॐ महावेगाय नमः
51. ॐ मुख्यप्राणाय नमः
52. ॐ ज्ञानदोत्तमाय नमः
53. ॐ सर्वज्ञाय नमः
54. ॐ सर्वशास्त्रसुसम्पन्नाय नमः
55. ॐ कनकाङ्गदभूषणाय नमः
56. ॐ कौपीनकुण्डलधराय नमः
57. ॐ प्रियदर्शकाय नमः
58. ॐ श्रीवश्याय नमः
59. ॐ चूडामणिप्रदात्रे नमः
60. ॐ कपियूथप्ररञ्जकाय नमः
61. ॐ कपिराजाय नमः
62. ॐ तीर्णाब्धये नमः
63. ॐ लङ्कापुरविदाहकाय नमः
64. ॐ दशास्यसल्लापपराय नमः
65. ॐ अव्ययाय नमः
66. ॐ ब्रह्मास्त्रवशगाय नमः
67. ॐ दशकण्ठसुतघ्नाय नमः
68. ॐ पञ्चसेनाग्रमर्दनाय नमः
69. ॐ वीराय नमः
70. ॐ मन्त्रिपुत्रहराय नमः
71. ॐ अशोकवननाशकाय नमः
72. ॐ दिव्याय नमः
73. ॐ महारूपधराय नमः
74. ॐ सीताहर्षविवर्धनाय नमः
75. ॐ रामाङ्गुलिप्रदात्रे नमः
76. ॐ सीतामार्गणतत्पराय नमः
77. ॐ देवाय नमः
78. ॐ लङ्कामोक्षप्रदाय नमः
79. ॐ छायाग्रहनिवारकाय नमः
80. ॐ मैनाकगर्वभङ्गाय नमः
81. ॐ सिंहिकाप्राणनाशकाय नमः
82. ॐ सीताशोकविनाशिने नमः
83. ॐ श्रीरामकिङ्कराय नमः
84. ॐ पुण्याय नमः
85. ॐ वृक्षधराय नमः
86. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
87. ॐ महागुरवे नमः
88. ॐ पूर्णप्रज्ञाय नमः
89. ॐ महाभीमाय नमः
90. ॐ पूर्णप्रज्ञाय नमः
91. ॐ मुख्यप्राणाय नमः
92. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः
93. ॐ ब्रह्मण्याय नमः
94. ॐ महारूपाय नमः
95. ॐ महासत्त्वाय नमः
96. ॐ वज्रप्रहारवते नमः
97. ॐ वज्रिणे नमः
98. ॐ महाकायाय नमः
99. ॐ सूर्यश्रेष्ठाय नमः
100. ॐ केसरीनन्दनाय नमः
101. ॐ सूरिणे नमः
102. ॐ हरिश्रेष्ठाय नमः
103. ॐ रामदूताय नमः
104. ॐ महाबलाय नमः
105. ॐ वायुसूनवे नमः
106. ॐ अञ्जनापुत्राय नमः
107. ॐ हनुमते नमः
108. ॐ महाहनवे नमः
यह भी पढ़ें- Shani Dosha Signs: शनि देव के नाराज होने पर मिलते हैं ये संकेत, हो जाएं सावधान, न करें ये काम
यह भी पढ़ें- आखिर क्यों ऋषि पिप्पलाद ने शनि देव को दिया था दंड? जानिए वो वचन जो आज भी निभा रहे हैं कर्मफल दाता
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।