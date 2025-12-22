Sawan 2026 Date: नए साल में कब से शुरू होगा सावन? इस बार पड़ेंगे इतने सोमवार, अभी नोट करें तिथि
हर साल सावन (Sawan 2026) के महीने में भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। साथ ही सोमवार और मंगला गौरी व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुस ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के महीने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस माह में महादेव की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही विधिपूर्वक अभिषेक भी किया जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार, सावन (Sawan 2026) में शिव पूजन करने से साधक को जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि में होती है। वहीं, अब कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि साल 2026 में कब से शुरू हो रहा है सावन।
सावन 2026 डेट (Sawan 2026 Date)
वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगले दिन यानी 30 जुलाई (Sawan 2026 Kab Lagega) से सावन के महीने की शुरुआत होगी। वहीं, इस माह का समापन 28 अगस्त (Sawan 2026 start and end date) को होगा।
सूर्योदय और चन्द्रोदय का समय
सूर्योदय-सुबह 05 बजकर 41 मिनट पर
सूर्यास्त- शाम 07 बजकर 14 मिनट पर
चन्द्रोदय- शाम 07 बजकर 50 मिनट पर
चन्द्रास्त- सुबह 06 बजकर 06 मिनट पर
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04 बजकर 18 मिनट से 04 बजकर 59 मिनट पर
विजय मुहूर्त- दोपहर 02 बजकर 43 मिनट से 03 बजकर 37 मिनट पर
गोधूलि मुहूर्त- शाम 07 बजकर 14 मिनट से 07 बजकर 34 मिनट पर
कब-कब है सोमवार व्रत 2026
03 अगस्त 2026 को पहला सोमवार व्रत
10 अगसत 2026 को दूसरा सोमवार व्रत
17 अगस्त 2026 को तीसरा सोमवार व्रत
24 अगस्त 2026 को चौथा सोमवार व्रत
सावन का धार्मिक महत्व (Sawan Significance)
सावन का महीना महादेव को समर्पित है। इस माह में जल और बेलपत्र समेत आदि चीजों से महादेव का अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शिव जी का अभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होकर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सोमवार व्रत करने से विवाह में आ रही बाधा से छुटकारा मिलता है और मनचाहा वर मिलता है। साथ ही वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। शिव पुराण के अनुसार, सावन के महीने में महादेव अपने ससुराल कनखल में निवास करते हैं।
सावन में क्या करें
- सावन में रोजाना महादेव की पूजा करें।
- सोमवार व्रत करें।
- मंदिर या गरीब लोगों में दान करें।
- पूजा के दौरान मंत्रों का जप करें।
- शिव चालीसा का पाठ करें।
यह भी पढ़ें- Ekadashi Date List 2026: नए साल में कब-कब है एकादशी? नोट करें जनवरी से लेकर दिसंबर की तिथि
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।