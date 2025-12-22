Sawan 2026 Date: नए साल में कब से शुरू होगा सावन? इस बार पड़ेंगे इतने सोमवार, अभी नोट करें तिथि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के महीने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस माह में महादेव की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही विधिपूर्वक अभिषेक भी किया जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, सावन (Sawan 2026) में शिव पूजन करने से साधक को जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि में होती है। वहीं, अब कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि साल 2026 में कब से शुरू हो रहा है सावन।

सावन 2026 डेट (Sawan 2026 Date) वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगले दिन यानी 30 जुलाई (Sawan 2026 Kab Lagega) से सावन के महीने की शुरुआत होगी। वहीं, इस माह का समापन 28 अगस्त (Sawan 2026 start and end date) को होगा।