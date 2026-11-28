धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पूजा-पाठ, मंत्र जाप और ध्यान करने के लिए आसन का विशेष महत्व बताया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में पूजा करते समय लोग कपड़े, कुश या ऊन से बने आसन पर बैठते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा करते समय आसन का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है।

ब्रह्मांड पुराण और तंत्रसार में पूजा व साधना के लिए आसन के महत्व का उल्लेख मिलता है। बिना आसन के जमीन पर बैठकर पूजा या मंत्र जाप करने से साधना का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। यही वजह है कि पूजा शुरू करने से पहले आसन बिछाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आइए जानते हैं कि बिना आसन के पूजा करना कितना उचित है और धार्मिक शास्त्रों में आसन को लेकर क्या बताया गया है।

बिना आसन के पूजा करना क्यों माना जाता है अशुभ? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा-पाठ या मंत्र जाप करते समय आसन का इस्तेमाल करना चाहिए। सीधे जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि आसन के बिना की गई साधना का पूरा फल नहीं मिलता। धार्मिक परंपराओं में आसन को केवल बैठने का साधन नहीं, बल्कि साधना का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। यह साधक को एक निश्चित स्थान पर बैठकर मन को शांत रखने में मदद करता है।

पूजा में आसन बिछाने का क्या है महत्व? भूमि से जुड़ी ऊर्जा से बचाव धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करने से साधक की साधना में बाधा आ सकती है। माना जाता है कि आसन साधक और जमीन के बीच एक अलग स्थान बनाता है। इससे साधना के दौरान ऊर्जा को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

मन को शांत और एकाग्र रखने में मदद पूजा-पाठ करते समय मन का शांत होना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति एक निश्चित आसन पर बैठकर रोज पूजा करता है, तो उसका मन धीरे-धीरे उसी स्थान और समय पर पूजा करने का अभ्यस्त हो जाता है। इससे ध्यान लगाने और मंत्र जाप करने में आसानी होती है।

पूजा में अनुशासन बनाए रखना आसन का इस्तेमाल करने से पूजा के लिए एक निश्चित स्थान और नियम बनता है। इससे व्यक्ति नियमित रूप से पूजा करने के लिए प्रेरित होता है। धार्मिक दृष्टि से भी इसे साधना के प्रति सम्मान और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है।