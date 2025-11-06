Pradosh Vrat 2025: प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये खास वस्तुएं, धन दौलत में होगी वृद्धि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक शुभ व्रत है, जो हर माह की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का महत्व है। माना जाता है कि जो साधक इस दिन सच्चे भाव से पूजा-पाठ करते हैं उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। वहीं, इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से महादेव जल्द प्रसन्न होते हैं, जिससे भक्तों के धन, दौलत, सुख और समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। नवंबर 2025 का दूसरा प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat 2025) 17 नवंबर को रखा जाएगा, तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि शिवलिंग पर इस दिन क्या चढ़ाएं?