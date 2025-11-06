Margashirsha Month 2025: आज से शुरू मार्गशीर्ष का महीना, करें भगवान कृष्ण की विशेष आरती

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पंचांग का नौवां महीना, मार्गशीर्ष माह आज यानी 6 नवंबर 2025, गुरुवार से शुरू हो रहा है। शास्त्रों में इस महीने को बेहद पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। श्रीमद्भागवत गीता में खुद भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि 'मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं'। इसलिए यह पूरा महीना भगवान विष्णु और उनके आठवे अवतार श्रीकृष्ण को समर्पित है। मार्गशीर्ष माह में किया गया हर धार्मिक काम विशेष रूप से आरती व दीपदान कई गुना बढ़कर फल देता है। कहते हैं कि इस महीने में भगवान कृष्ण (Aarti Kunj Bihari Ki) और विष्णु जी (Lord Vishnu) की विशेष आरती करने से घर में सुख-शांति आती है। साथ ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, तो आइए करते हैं -

।।आरती कुंज बिहारी की।। (Aarti Kunj Bihari Ki) आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की

गले में बैजंती माला, बजावै मुरली मधुर बाला।

श्रवण में कुण्डल झलकाला, नंद के आनंद नंदलाला। आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥

गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली।

लतन में ठाढ़े बनमाली; भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक,

ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की।

आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥

कनकमय मोर मुकुट बिलसै, देवता दरसन को तरसैं।

गगन सों सुमन रासि बरसै; बजे मुरचंग, मधुर मिरदंग, ग्वालिन संग;

अतुल रति गोप कुमारी की॥ श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥

आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥ जहां ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलि हारिणि श्रीगंगा।

स्मरन ते होत मोह भंगा; बसी सिव सीस, जटा के बीच, हरै अघ कीच;

चरन छवि श्रीबनवारी की॥ श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥

आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥

चमकती उज्ज्वल तट रेनू, बज रही वृंदावन बेनू।