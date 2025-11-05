Margashirsha Month 2025: मार्गशीर्ष महीने में क्या करें और क्या नहीं? जरूर ध्यान दें ये बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मार्गशीर्ष महीना बेहद पावन माना जाता है। यह भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। इस साल इस महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025, दिन गुरुवार से होगी। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतार श्रीकृष्ण की पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन और दान-पुण्य करने का विशेष महत्व है। हालांकि, किसी भी पवित्र महीने में पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है, तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने (Margashirsha Month 2025) में क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए?