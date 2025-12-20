Paush Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी पर करें इन मंत्रों का जप, मिलेगी सुख-समृद्धि अपार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख और परिवार की खुशहाली के लिए बेहद फलदायी माना जाता है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और पूजा-पाठ करने से सुख-शांति की प्राप्ति होती है। वहीं, इस दिन भगवान शिव की पूजा भी बहुत मंगलकारी मानी गई है, क्योंकि भोलेनाथ श्री हरि के आराध्य हैं। ऐसे में इस दिन (Paush Putrada Ekadashi 2025) सुबह उठकर स्नान करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिर शिव जी का ध्यान करें। उन्हें सफेद फूल, मिठाई और बिल्व पत्र अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के 108 नामों का जप करें। अंत में आरती करें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख-समृद्धि का वास होता है।