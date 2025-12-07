Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी पर शिवलिंग में चढ़ाएं ये चीजें, कृपा बरसाएंगे श्री हरि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। यह एकादशी पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है और इसके नाम से ही इसके महत्व के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर (Paush Putrada Ekadashi 2025) को रखा जाएगा।

पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 5 चीजें (Offer These 5 Things To Shivling) बिल्व पत्र बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव और विष्णु जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होती हैं।

शहद मिश्रित जल शहद को मिठास का प्रतीक है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शिवलिंग पर शहद मिश्रित जल से अभिषेक करने से रोग दूर होते हैं और जीवन में मिठास आती है। ऐसे में तांबे के पात्र में शुद्ध जल, थोड़ा सा शहद और गंगाजल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें।