Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Paush Amavasya 2025 Upay: साल की अंतिम अमावस्या कल, रात में करें ये उपाय, बनेंगे सभी बिगड़े काम

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    पौष अमावस्या 2025 की अंतिम अमावस्या (Paush Amavasya Night Remedies) है, जो सूर्य देव और पितरों को समर्पित है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जबरदस्त फा ...और पढ़ें

    Hero Image

    Paush Amavasya 2025 Upay: पौष अमावस्या के उपाय। ( IMG Caption - AI Genereted)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पौष अमावस्या (Paush Amavasya 2025) साल 2025 की अंतिम अमावस्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पौष महीने की अमावस्या का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह महीना सूर्य देव और पितरों को समर्पित है। अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है, अगर इस रात कुछ खास उपाय किए जाएं, तो उनका असर जल्द देखने को मिलता है। आइए इस तिथि से जुड़े खास उपाय जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पौष अमावस्या के अचूक उपाय ( Paush Amavasya Night Remedies)

    12_12_2021-ganga_aarti_22288692(3) (1) (1)

    दीपदान

    अमावस्या की रात पितरों की रात मानी जाती है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद घर के दक्षिण कोने में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। इस स्थान पर दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, जिससे बिगड़े काम बनने लगते हैं।

    पीपल के वृक्ष के पास पूजा

    रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और उसमें थोड़े काले तिल डाल दें। पीपल में त्रिदेवों और पितरों का वास माना गया है। इस उपाय को करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है।

    मां लक्ष्मी की कृपा के लिए

    अमावस्या की रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास मानी जाती है। रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर घी के दो दीपक जलाएं। एक लाल कपड़े में 5 कौड़ियां और थोड़ा सा केसर बांधकर मां लक्ष्मी के सामने रखें और अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है।

    नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए

    अगर घर में हमेशा क्लेश का माहौल रहता है। एक पानी वाले नारियल को अपने और परिवार के सदस्यों के ऊपर से 7 बार वार कर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से नजर दोष और नकारात्मकता का नाश होता है।

    अमावस्या पर क्या न करें?

    • रात के समय किसी श्मशान व सुनसान चौराहे पर जाने से बचें।
    • इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन न करें।
    • घर के बड़े-बुजुर्गों का अपमान न करें, इससे पितृ रुष्ट हो सकते हैं।

    यह भी पढ़ेंPaush Amavasya 2025: पौष अमावस्या के दिन पूर्वज होंगे प्रसन्न, बस करें 'पितृ निवारण स्तोत्र' का पाठ

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।