Paush Amavasya 2025 Puja: पितृ दोष से हैं परेशान, तो पौष अमावस्या पर इस तरह करें पूजा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अमावस्या तिथि को मंत्र जप, दान-पुण्य और दीपदान के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके साथ ही पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए भी यह एक उत्तम तिथि है। पंचांग के अनुसार, इस बार पौष माह की अमावस्या 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। ऐसा में अगर आप भी इस तिथि पर पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पौष अमावस्या (Paush Amavasya Rituals) के दिन इस तरह के पूजा कर सकते हैं।

इस तरह करें पूजा (Paush Amavasya 2025 Puja Vidhi) सबसे पहले पौष अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं है, तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पितरों की तस्वीरों को साफ करके फूल-माला चढ़ाएं।

राहु काल में भगवान शिव की पूजा करें और रात के समय घर की दक्षिण दिशा में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही इस दिन पर पीपल के पेड़ की पूजा करें और आटे का चौमुखा दीपक बनाकर इसे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में काले तिल डालकर जलाएं। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें, जिससे पितरों को शांति मिलती है।