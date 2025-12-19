Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या आज, इस विधि से करें पूजा, जानें स्नान-दान मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहा जाता है। पौष का महीना सूर्य देव और पितरों का महीना माना जाता है, इसलिए इस अमावस्या को 'छोटा पितृ पक्ष' भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, स्नान और तर्पण से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है, तो आइए इस दिन (Paush Amavasya 2025) से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -

स्नान-दान मुहूर्त (Paush Amavasya 2025 Snan-Daan Or Pitru Tarpan Muhurat) पौष अमावस्या पर स्नान और दान के लिए सबसे शुभ समय सुबह 05 बजकर 19 मिनट से 6 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। वहीं, पितृ तर्पण दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच किया जाएगा।

पौष अमावस्या का धार्मिक महत्व (Paush Amavasya 2025 Significance) पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। यह महीना कड़ाके की ठंड का होता है, इसलिए इस दिन गर्म कपड़ों और अन्न का दान करना महादान कहलाता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है, उन्हें इस दिन अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, जिस वजह से यह मानसिक शांति और आत्म-शुद्धि के लिए काफी खास होता है।