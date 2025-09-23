Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा को पूजा के समय अर्पित करें ये चीजें, धन से भर जाएगी खाली तिजोरी

शारदीय नवरात्र के दौरान जगत की देवी मां दुर्गा (Goddess Durga puja offerings) की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए देवी मां दुर्गा की कठिन साधना करते हैं। देवी मां दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। यह त्योहार हर साल आश्विन माह में मनाया जाता है। इस दौरान देवी मां दुर्गा और उनके नौ रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए नवरात्र का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ज्योतिष शास्त्र में शारदीय नवरात्र के दौरान विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से न केवल आर्थिक तंगी दूर होती है, बल्कि करियर और कारोबार में भी मनमुताबिक सफलता मिलती है। अगर आप भी आर्थिक विषमता से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र के दौरान पूजा के समय देवी मां दुर्गा को ये चीजें जरूर अर्पित करें।