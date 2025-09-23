Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा को पूजा के समय अर्पित करें ये चीजें, धन से भर जाएगी खाली तिजोरी
शारदीय नवरात्र के दौरान जगत की देवी मां दुर्गा (Goddess Durga puja offerings) की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए देवी मां दुर्गा की कठिन साधना करते हैं। देवी मां दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। यह त्योहार हर साल आश्विन माह में मनाया जाता है। इस दौरान देवी मां दुर्गा और उनके नौ रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए नवरात्र का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
ज्योतिष शास्त्र में शारदीय नवरात्र के दौरान विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से न केवल आर्थिक तंगी दूर होती है, बल्कि करियर और कारोबार में भी मनमुताबिक सफलता मिलती है। अगर आप भी आर्थिक विषमता से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र के दौरान पूजा के समय देवी मां दुर्गा को ये चीजें जरूर अर्पित करें।
अर्पित करें ये चीजें (Goddess Durga puja offerings)
- अगर आप देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पूजा के समय मां जगदंबा को अपराजिता का फूल अवश्य ही अर्पित करें। इस उपाय को करने से देवी मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जॉब की परेशानी भी दूर होती है।
- अगर आप कुंडली में शनि मजबूत करना चाहते हैं या शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र में पूजा के समय अपराजिता के फूल पर कुमकुम लगाकर देवी मां दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय को करने से शनि की कुदृष्टि से मुक्ति मिलती है।
- अगर आप कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र के दौरान पूजा के समय शमी के पत्ते में सिंदूर लगाकर देवी मां दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। इससे कारोबार में मनमुताबिक सफलता मिलती है।
- अगर आप भौतिक सुखों में वृद्धि पाना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र के दौरान देवी मां दुर्गा को सफेद रंग के फूल अर्पित करें। साथ ही पूजा के समय अखंडित चावल से निर्मित खीर अर्पित करें। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
