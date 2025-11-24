Nazar Utarne ke Upay: अगर आपको भी लग गई है किसी की बुरी नजर, तो इन उपाय से मिलेगी राहत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व है। इसमें बुरी नजर से मुक्ति पाने के लिए उपाय का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि नजर लगने पर ज्योतिष शास्त्र के उपाय करने से जातक को नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन सुख-शांति नहीं रहती है। अगर आप भी नजर दोष (evil eye solutions) का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में आइए इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि नजर दोष (nazar dosh remedies) से जुड़े उपाय के बारे में।