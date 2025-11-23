Vastu Tips: अपनों को भूलकर भी न दें ऐसे गिफ्ट, वरना रिश्तों पर पड़ेगा बुरा असर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। खास मौकों पर गिफ्ट देने का चलन है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार, आपको किस तरह की चीजों को उपहार के रूप में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि इससे गिफ्ट देने और लेने वाले दोनों पर ही बुरा असर पड़ सकता है।

इन चीजों को देने से बचें वास्तु शास्त्र में माना गया है कि कभी भी नुकीला या धारदार चीजों जैसे चाकू, कैंची आदि को गिफ्ट के रूप में नहीं देना चाहिए। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि अगर आप ऐसी चीजें उपहार के रूप में किसी को देते हैं, तो इससे रिश्तों में लड़ाई-झगड़े बढ़ सकते हैं। साथ ही इससे रिश्तों में दूरियां भी आ सकती हैं और घर-परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है।

(Picture Credit: Freepik) क्या कहता है वास्तु शास्त्र आपने लोगों को घड़ी या पर्स जैसी चीजें गिफ्ट के तौर पर देते देखा होगा। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, किसी को भी इन चीजो को उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि ये गिफ्ट देने वाले व्यक्ति से लेकर गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति तक तक के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं।