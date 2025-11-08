Vastu Tips: घर में लग गई है बुरी नजर, तो ये वास्तु टिप्स आएंगी आपके काम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति या घर को बुरी नजर लगती है, तो ऐसे में कई तरह की शारीरिक और मानसिक दिक्कतें पैदा होने लगती हैं जैसे सिरदर्द, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, नींद न आना या थकान आदि। इसके अलावा बुरी नजर का असर व्यक्ति के व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में भी अड़चन डाल सकता है। ऐसे में आप इससे मुक्ति पाने के लिए वास्तु शास्त्र में बताए गए ये उपाय आजमा सकते हैं।

इस तरह उतारे नजर घर में लगी बुरी नजर को दूर करने के लिए आप ये वास्तु उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए शाम के समय लौंग, कपूर, ऊपला, पीली सरसों और तेजपत्ता डालकर जलाएं। इसके बाद इस धूप को घर के हर कोने में दिखाएं। कुछ दिनों तक इस उपाय को करने से नेगेटिव एनर्जी से राहत मिल सकती है। इससे घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है और लड़ाई-झगड़े की स्थिति से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में पॉजिटिव चेंज देखने को भी मिलते हैं।

(Picture Credit: Freepik) दूर रहेगी नकारात्मकता अगर आप घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, तो रोजाना घर में कपूर जलाएं। इसके साथ ही नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए आप पानी में थोड़ा-सा नमक मिलाकर या फिर फिटकरी के पानी से भी पोछा लगा सकते हैं। इन सभी कामों को करने से आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल सकती है।