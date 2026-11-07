Narak Chaturdashi 2026: दो दिन की तिथि को लेकर न हों भ्रमित, जानें नरक चतुर्दशी की सही डेट और अभ्यंग स्नान का समय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के 5 दिनों का महोत्सव 6 नवंबर को धनतेरस के साथ शुरू हो चुका है। आज 7 नवंबर 2026, शनिवार के दिन दीवाली का दूसरा महोत्सव 'नरक चतुर्दशी' जिसे छोटी दीवाली और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है।

हिंदू पंचांग के हिसाब से यह दीवाली से एक दिन पहले आती है, लेकिन इस साल चतुर्दशी की तिथि दो दिन होने के कारण कई लोगों को इसकी डेट को लेकर कन्फ्यूजन बनी हुई है। नरक चतुर्दशी को लेकर मान्यता है कि, इस दिन अभ्यंग स्नान करने से नर्क नहीं जाना पड़ता है। इसके साथ ही सच्चे मन से विधि-विधान के साथ पूजा करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन लोग दीप जलाने के साथ संध्याकाल में यम का दीपक भी जलाता है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी कब मनाई जाएगी और अभ्यंग स्नान के लिए सही मुहूर्त क्या रहने वाला है?

नरक चतुर्दशी 2026 डेट और मुहूर्त हिंदू पंचांग के हिसाब से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर 'नरक चतुर्दशी' मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 7 नवंबर 2026, शनिवार को सुबह 10 बजकर 47 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 8 नवंबर की सुबह 11 बजकर 27 मिनट तक रहेगी।

ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से नरक चतुर्दशी 7 नवंबर 2026 को है। नरक चतुर्दशी अभ्यंग स्नान का मुहूर्त 2026 नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का मुहूर्त सुबह 5 बजकर 41 मिनट से लेकर 06 बजकर 38 मिनट तक है। तो वहीं नरक चतुर्दशी के दिन चंद्रोदय का समय सुबह 5 बजकर 41 मिनट पर है।