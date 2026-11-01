नरक चतुर्दशी पर क्यों निभाई जाती है अभ्यंग स्नान की खास परंपरा? नरकासुर वध से जुड़ा रहस्य कर देगा हैरान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी (Narak Chaturdashi 2026) के पर्व का बहुत महत्व है। इसे दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसे छोटी दिवाली या रूप चौदस भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय होने से पहले अभ्यंग स्नान करने का विधान है। इसके अलावा इस दिन यमराज और भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना की जाती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और शुभ परिणाम मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान क्यों किया जाता है और इसके पीछे की क्या वजह है? आइए इस आर्टिकल में आपको इसकी वजह के बारे में बताते हैं

अभ्यंग स्नन का हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी पर 'अभ्यंग स्नान' की एक बेहद खास और प्राचीन परंपरा निभाने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर तिल के तेल और उबटन से स्नान किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से पापों और अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है।