धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शरीर में अलग-अलग स्थानों पर तिल होना हमेशा से ही सभी के लिए एक खास रुचि रही है क्योंकि हर किसी के शरीर पर कहीं न कहीं तिल जरूर होता है। हमने चेहरे, हाथों के और होठों के तिल के बारे में काफी कुछ अच्छा जरूर सुना होगा, लेकिन बात जब पैर के तलवे पर मौजूद तिल की हो, तो बहुत से लोग इसे लेकर असमंजस में आ जाते हैं, कि ये सही है गलत?

बहुत कम लोगों ही ऐसे होंगे जिनके पैर के तलवे पर तिल मौजूद होता है। सामुद्रिक शास्त्र में इस स्थान पर तिल होना अच्छा माना गया है या बुरा आइए जानते हैं इसके बारे में आसान भाषा में। तलवे पर तिल होना क्या संकेत देता है? प्राचीन शास्त्रों के मुताबिक, शरीर के अंगे पर बने खास तरह के चिह्न या तिल के निशान व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और धन के आगमन से जुड़े हुए बड़े संकेत के बारे में काफी कुछ बताता है। अगर आप या आपके घर में किसी भी सदस्य के पैरों के तलवे में कोई तिल या खास तरह का चिह्न हैं, तो इसे बेहद खास माना जाता है।

इससे भी बड़ा संकेत माना जाता है कि यदि तलवे पर चक्र या शंख जैसा कोई दुर्लभ चिह्न मौजूद हो। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन भी लोगों के तलवे पर ऐसा निशान होता है, ऐसे लोग जीवन में उच्च पद, मान-सम्मान और अपार संपत्ति हासिल करते हैं।

यहीं नहीं ऐसे निशान वाले लोगों की यात्राएं भी उन्हें साधारण इंसान से सफल मुकाम पर लेकर जाती है। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ये लोग समय के साथ ऊंचे पद को हासिल करते हैं और समाज में अलग पहचान बनाते हैं।